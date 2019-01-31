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13:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф снял «бетонные джунгли» Гонконга с высоты птичьего полета

Здания, похожие на произведения искусства.

Фотограф Тоби Харриман для своего проекта The Block Tower сделал завораживающее видео Гонконга с высоты.

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Небоскребы Гонконга, построенные вплотную друг к другу, называют «бетонные джунгли» или «улей». Разноцветные здания, снятые с высоты птичьего полета, похожи на произведения искусства, хоть многие из них и выглядят отталкивающе.

Гонконг является одним из самых густонаселенных городов в мире. На одном квадратном километре там проживают более 6 тысяч человек.

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