Фотограф снял «бетонные джунгли» Гонконга с высоты птичьего полета
Здания, похожие на произведения искусства.
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Здания, похожие на произведения искусства.
Фотограф Тоби Харриман для своего проекта The Block Tower сделал завораживающее видео Гонконга с высоты.
Небоскребы Гонконга, построенные вплотную друг к другу, называют «бетонные джунгли» или «улей». Разноцветные здания, снятые с высоты птичьего полета, похожи на произведения искусства, хоть многие из них и выглядят отталкивающе.
Гонконг является одним из самых густонаселенных городов в мире. На одном квадратном километре там проживают более 6 тысяч человек.
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