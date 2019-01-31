Как кладбище в Камбодже превратилось в небольшую деревню (видео)
Соседство с мертвыми жителей ничуть не смущает.
Соседство с мертвыми жителей ничуть не смущает.
Неподалеку от столицы Камбоджи Пномпеня находится необычное место —
Берега, на которых находилась их деревня, размыло водой, и люди решили обосноваться на кладбище. Сейчас среди двухсот могил живут около пятисот человек, и их уклад жизни ничем не отличается от жителей других мест.
По словам местных, поначалу они боялись духов умерших, а некоторые даже с ними общались. Но теперь здесь все спокойно. Жители деревни с уважением относятся к похороненным здесь людям и ухаживают за их могилами.
Несмотря на то, что переезжать жители необычной деревни не хотят, они просят местные власти улучшить условия их жизни на кладбище.
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