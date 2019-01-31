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15:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как кладбище в Камбодже превратилось в небольшую деревню (видео)

Соседство с мертвыми жителей ничуть не смущает.

Неподалеку от столицы Камбоджи Пномпеня находится необычное место — деревня-кладбище. Сначала здесь просто хоронили мертвых, но в 80-х годах прошлого века сюда перебрались жители одного из близлежащих поселков.

Берега, на которых находилась их деревня, размыло водой, и люди решили обосноваться на кладбище. Сейчас среди двухсот могил живут около пятисот человек, и их уклад жизни ничем не отличается от жителей других мест.

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По словам местных, поначалу они боялись духов умерших, а некоторые даже с ними общались. Но теперь здесь все спокойно. Жители деревни с уважением относятся к похороненным здесь людям и ухаживают за их могилами.

Несмотря на то, что переезжать жители необычной деревни не хотят, они просят местные власти улучшить условия их жизни на кладбище.

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