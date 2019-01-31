Как кладбище в Камбодже превратилось в небольшую деревню (видео)

Неподалеку от столицы Камбоджи Пномпеня находится необычное место — деревня-кладбище. Сначала здесь просто хоронили мертвых, но в 80-х годах прошлого века сюда перебрались жители одного из близлежащих поселков.

Берега, на которых находилась их деревня, размыло водой, и люди решили обосноваться на кладбище. Сейчас среди двухсот могил живут около пятисот человек, и их уклад жизни ничем не отличается от жителей других мест.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/f990905b-44f5-4562-b14d-f3a187af7c0f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1284173" target="_blank">Живых больше, чем мертвых: камбоджийская деревня-кладбище</a> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам местных, поначалу они боялись духов умерших, а некоторые даже с ними общались. Но теперь здесь все спокойно. Жители деревни с уважением относятся к похороненным здесь людям и ухаживают за их могилами.

Несмотря на то, что переезжать жители необычной деревни не хотят, они просят местные власти улучшить условия их жизни на кладбище.