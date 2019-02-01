Райан Рейнольдс и Хью Джекман помирились и объявили об этом в Сети

С 2017 года поклонники Райана Рейнольдса и Хью Джекмана следят в соцсетях, как эти двое троллят друг друга при любом удобном случае. Но, кажется, всем этим шуткам пришел конец.

Актеры одновременно опубликовали в Twitter совместный снимок, на котором пожимают друг другу руки. Рейнольдс и Джекман также сообщили, что в честь примирения они снимутся в рекламе: Хью будет рекламировать джин Aviation, который принадлежит Райану, а Райан снимется в рекламе кофе Laughing Man Coffee, принадлежащего Хью.

Поклонники от такой новости пришли в восторг и принялись делать романтические фотожабы. Однако нашлись и те, не поверил в искренность чувств актеров, предположив, что один из них захватил другого в заложники.

Кроме того, фанаты увидели в этом намек на новый фильм с Росомахой и Дедпулом или на совместный проект актеров.

Напомним, что в январе 2019 года пользователи Сети сравнили Хью Джекмана с женой Райана Рейнольдса актрисой Блейк Лайвли.