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17:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Райан Рейнольдс и Хью Джекман помирились и объявили об этом в Сети

Но поклонники сомневаются.

С 2017 года поклонники Райана Рейнольдса и Хью Джекмана следят в соцсетях, как эти двое троллят друг друга при любом удобном случае. Но, кажется, всем этим шуткам пришел конец.

Актеры одновременно опубликовали в Twitter совместный снимок, на котором пожимают друг другу руки. Рейнольдс и Джекман также сообщили, что в честь примирения они снимутся в рекламе: Хью будет рекламировать джин Aviation, который принадлежит Райану, а Райан снимется в рекламе кофе Laughing Man Coffee, принадлежащего Хью.

Официальное перемирие! Я собираюсь сделать самую крутую рекламу для Aviation Gin. И с нетерпением жду, что Райан Рейнольдс предложит мне взамен.
Официальное перемирие с Хью Джекманом! В качестве жеста доброй воли я сделаю красивую рекламу для его компании Laughing Man Coffee. Не могу дождаться!

Поклонники от такой новости пришли в восторг и принялись делать романтические фотожабы. Однако нашлись и те, не поверил в искренность чувств актеров, предположив, что один из них захватил другого в заложники.

Мы любим кофе
Дружба с Джейком закончена. Теперь Хью мой лучший друг.

Кроме того, фанаты увидели в этом намек на новый фильм с Росомахой и Дедпулом или на совместный проект актеров.

И премия за лучшую дружбу года достается Хью Джекману и Райану Рейнольдсу.
Это что, продолжение вот этого мема?

Напомним, что в январе 2019 года пользователи Сети сравнили Хью Джекмана с женой Райана Рейнольдса актрисой Блейк Лайвли.

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