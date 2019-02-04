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12:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Японии собрали 1700 камней с «лицами»

У каменных мордашек даже есть свой музей.

Японский коллекционер Шозо Хаяма около 50 лет собирал камни, форма которых напоминает лица людей или морды животных.

Булыжников набралось так много, что в городке Титибу к северо-западу от Токио даже открыли специальный музей Chinsekikan. В нем представлено около 1700 камней самой причудливой формы.

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Одни булыжники похожи на лица сказочных чудищ, а другие напоминают вполне реальных людей, например, Элвиса Пресли или Михаила Горбачева. Все камни — исключительно творение природы, руки человека ничего в них не меняли.

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Собирать причудливые камешки — одно из популярных хобби японцев. В японском языке даже существует специальное слово для «человеческих камней» — jinmenseki.

Посетители музея, которым теперь управляют наследники коллекционера, могут не только увидеть маленькие чудеса природы, но и придумать свои названия для безымянных камней. Если они будут удачными — возле экспонатов появятся соответствующие таблички.

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