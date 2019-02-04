В Японии собрали 1700 камней с «лицами»
У каменных мордашек даже есть свой музей.
У каменных мордашек даже есть свой музей.
Японский коллекционер Шозо Хаяма около 50 лет собирал камни, форма которых напоминает лица людей или морды животных.
Булыжников набралось так много, что в городке Титибу к
Одни булыжники похожи на лица сказочных чудищ, а другие напоминают вполне реальных людей, например, Элвиса Пресли или Михаила Горбачева. Все камни — исключительно творение природы, руки человека ничего в них не меняли.
Собирать причудливые камешки — одно из популярных хобби японцев. В японском языке даже существует специальное слово для «человеческих камней» — jinmenseki.
Посетители музея, которым теперь управляют наследники коллекционера, могут не только увидеть маленькие чудеса природы, но и придумать свои названия для безымянных камней. Если они будут удачными — возле экспонатов появятся соответствующие таблички.
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