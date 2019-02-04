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15:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Канадец в течение 11 лет снимал селфи и сделал из них впечатляющее видео

Чтобы показать все изменения, хватило всего двух с половиной минут.

23-летний житель Канады Хьюго Корнельер еще в 2008 году (тогда ему было 12 лет) начал ежедневно делать селфи. С тех пор Хьюго не пропустил ни единого дня и снимал себя на протяжении 11 лет.

Все получившиеся снимки он объединил в одно видео, которое занимает две с половиной минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал канадец, за эти 11 лет он превратился из растрепанного школьника во взрослого мужчину с женой и собственным домом.

Хьюго также уточнил, что видео — это лишь промежуточный итог его селфи-эксперимента: он намерен продолжать фотографироваться всю жизнь. Интересно, хватит ли у него на это терпения.

Кстати, похожий эксперимент поставила и девушка по имени Оливия Смит, которая ежедневно снимала себя в течение года.

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