Канадец в течение 11 лет снимал селфи и сделал из них впечатляющее видео

23-летний житель Канады Хьюго Корнельер еще в 2008 году (тогда ему было 12 лет) начал ежедневно делать селфи. С тех пор Хьюго не пропустил ни единого дня и снимал себя на протяжении 11 лет.

Все получившиеся снимки он объединил в одно видео, которое занимает две с половиной минуты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hhQRVP2H0CQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал канадец, за эти 11 лет он превратился из растрепанного школьника во взрослого мужчину с женой и собственным домом.

Хьюго также уточнил, что видео — это лишь промежуточный итог его селфи-эксперимента: он намерен продолжать фотографироваться всю жизнь. Интересно, хватит ли у него на это терпения.

Кстати, похожий эксперимент поставила и девушка по имени Оливия Смит, которая ежедневно снимала себя в течение года.