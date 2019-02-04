Канадец в течение 11 лет снимал селфи и сделал из них впечатляющее видео
Чтобы показать все изменения, хватило всего двух с половиной минут.
Чтобы показать все изменения, хватило всего двух с половиной минут.
23-летний житель Канады Хьюго Корнельер еще в 2008 году (тогда ему было 12 лет) начал ежедневно делать селфи. С тех пор Хьюго не пропустил ни единого дня и снимал себя на протяжении 11 лет.
Все получившиеся снимки он объединил в одно видео, которое занимает две с половиной минуты.
Как рассказал канадец, за эти 11 лет он превратился из растрепанного школьника во взрослого мужчину с женой и собственным домом.
Хьюго также уточнил, что видео — это лишь промежуточный итог его
Кстати, похожий эксперимент поставила и девушка по имени Оливия Смит, которая ежедневно снимала себя в течение года.
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