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15:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Астрономы обнародовали уникальное фото Млечного пути

Оно было сделано мощным телескопом на Гавайях.

Исследователи получили необычно детальную фотографию Млечного пути, которая показывает 800 млн звезд и астероидов.

Снимок был получен в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. Здесь на острове Мауи, на вершине вулкана Халеакала, стоит 1,8-метровый телескоп, который улавливает как видимое, так и ближнее инфракрасное излучение. К телескопу прикреплена камера с разрешением 1,4 млрд пикселей.

Съемка проводилась с 2010 года. Общий объем собранных данных составил 1,6 млн гигабайт. В итоге было получено самое полное и детальное изображение нашей галактики.

В центре изображения находится Полярная звезда, а ближе к низу изображения — центр галактики с массивной черной дырой.

Красивый красный цвет на изображении — это межзвездная пыль. Она поглощает синий свет спектра.

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