Астрономы обнародовали уникальное фото Млечного пути

Снимок был получен в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. Здесь на острове Мауи, на вершине вулкана Халеакала, стоит 1,8-метровый телескоп, который улавливает как видимое, так и ближнее инфракрасное излучение. К телескопу прикреплена камера с разрешением 1,4 млрд пикселей.