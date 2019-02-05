Астрономы обнародовали уникальное фото Млечного пути

Исследователи получили необычно детальную фотографию Млечного пути, которая показывает 800 млн звезд и астероидов.
Снимок был получен в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. Здесь на острове Мауи, на вершине вулкана Халеакала, стоит 1,8-метровый телескоп, который улавливает как видимое, так и ближнее инфракрасное излучение. К телескопу прикреплена камера с разрешением 1,4 млрд пикселей.
Съемка проводилась с 2010 года. Общий объем собранных данных составил 1,6 млн гигабайт. В итоге было получено самое полное и детальное изображение нашей галактики.
В центре изображения находится Полярная звезда, а ближе к низу изображения — центр галактики с массивной черной дырой.
Красивый красный цвет на изображении — это межзвездная пыль. Она поглощает синий свет спектра.