Блогер показал, что произойдет, если яйцо разбить на морозе
Зима — отличное время для веселья и новых знаний.
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Зима — отличное время для веселья и новых знаний.
Несколько штатов США страдают от сильного холода. В Миннесоте, например, последние несколько дней температура воздуха опустилась до отметки в -30 градусов. Но это только на руку
Уже несколько лет он публикует забавные познавательные ролики, многие из которых сняты в холодное время года. И пришедшие морозы вдохновили его на новый эксперимент.
Блогер показал своим подписчикам, что произойдет с обычным куриным яйцом, если его разбить на улице при температуре -27 градусов. И вы тоже так сможете.
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