Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дикий, дикий зверь: гибридные породы кошек
В России появится регион, где все дороги будут платными
Мужчина, 20 лет назад убивший сверстника, притворился врачом
Кейт Миддлтон появилась на публике в ярко-зеленом платье Eponine
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В каких шикарных домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева
На Кавказе задумали отомстить обидчикам Арашуковых
Инфекции, которые могут привести к раку
Названа самая полезная для здоровья рыба
Сутки из жизни Моуринью: падение в Балашихе, год тюрьмы и штраф
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
Как разные знаки зодиака справляются с трудностями
Анна Семенович в образе роковой красотки взволновала соцсети
Погибшие в “звездном доме” отравляли жизнь всем соседям: Рынска
Тарасова срочно госпитализирована - подробности
Женщина поскользнулась и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
20:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жители поселка в Карелии сами построили 45-метровый мост

Строительство длилось полгода.

Жители поселка Суоёки в Карелии так и не дождались помощи властей и за свой счет и своими силами восстановили 45-метровый мост, который соединяет поселок с другим поселением — Найстенъярви.

Летом 2018 года старый деревянный мост через реку Тарасьёки не выдержал веса груженого лесовоза и рухнул в воду. Люди обратились с просьбой о восстановлении к местным властям, но из бюджета денег так и не выделили, а потому жители поселка сами принялись за строительство нового моста, которое заняло полгода.

Однако после его открытия появились сомнения в законности сооружения. Но эти слухи развеял губернатор Карелии Артур Парфенчиков, который в интервью журналистам сообщил, что все опасения напрасны и мосту ничего не грозит.

Читайте также:

«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
Блогер показал, что произойдет, если яйцо разбить на морозе
Медведев освободил от должности главу Ростуризма
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Спорт
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу Связи с реальностью все меньше
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь