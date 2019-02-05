Жители поселка в Карелии сами построили 45-метровый мост

Жители поселка Суоёки в Карелии так и не дождались помощи властей и за свой счет и своими силами восстановили 45-метровый мост, который соединяет поселок с другим поселением — Найстенъярви.

Летом 2018 года старый деревянный мост через реку Тарасьёки не выдержал веса груженого лесовоза и рухнул в воду. Люди обратились с просьбой о восстановлении к местным властям, но из бюджета денег так и не выделили, а потому жители поселка сами принялись за строительство нового моста, которое заняло полгода.

Однако после его открытия появились сомнения в законности сооружения. Но эти слухи развеял губернатор Карелии Артур Парфенчиков, который в интервью журналистам сообщил, что все опасения напрасны и мосту ничего не грозит.