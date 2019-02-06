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13:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Старая «Волга» взяла Tesla на буксир (фото)

Электрокару понадобилась помощь.

В соцсетях набирает популярность фотография, на которой «Волга» ГАЗ-3102, снятая с производства еще в 2008 году, взяла на буксир электрокар Tesla.

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Марка Tesla ассоциируется с новейшими технологиями, так же, как и имя Илона Маска — с полетами на Марс. Но сверхсовременному автомобилю, который в России стоит от 10 до 16 млн рублей, внезапно понадобилась помощь «старичка». «Как тебе такое, Илон Маск?» — спрашивают шутники.

Читатели предположили, что у Tesla разрядилась батарея, а место для подзарядки в городах страны все еще нелегко найти. В начале 2018 года в России было зарегистрировано 1800 электрокаров.

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