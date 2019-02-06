В швейцарских горах появился зеркальный дом-мираж (фото)

В рамках фестиваля Elevation 1049 в швейцарском Гштааде появился удивительный зеркальный дом под названием «Мираж». Снаружи он отражает альпийский пейзаж, а внутри создает оптическую иллюзию многовариантного пространства с эффектом калейдоскопа.