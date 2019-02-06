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18:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

В швейцарских горах появился зеркальный дом-мираж (фото)

Так выглядит сказочное зазеркалье.

В рамках фестиваля Elevation 1049 в швейцарском Гштааде появился удивительный зеркальный дом под названием «Мираж». Снаружи он отражает альпийский пейзаж, а внутри создает оптическую иллюзию многовариантного пространства с эффектом калейдоскопа.

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Автором проекта выступил американский художник Дуг Эйткен, который ранее уже установил идентичный зеркальный дом в калифорнийской пустыне.

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