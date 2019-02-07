В Кувейте молодожены развелись через три минуты после регистрации брака
Не выходя из здания ЗАГСа.
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Не выходя из здания ЗАГСа.
Пожалуй, самый короткий брак в истории был зарегистрирован в феврале в Кувейте. Там новоиспеченные супруги развелись прямо в торжественном зале ЗАГСа, через три минуты после регистрации брака.
После обнародования этой истории в СМИ и соцсетях, пользователи поддержали решение невесты, отметив, что если супруг ведет себя так на свадьбе, то дальше уважения в этой семье не будет.
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