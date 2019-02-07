В Кувейте молодожены развелись через три минуты после регистрации брака

Пожалуй, самый короткий брак в истории был зарегистрирован в феврале в Кувейте. Там новоиспеченные супруги развелись прямо в торжественном зале ЗАГСа, через три минуты после регистрации брака.

Случилось это после того, как невеста споткнулась и чуть не упала, а жених, смеясь, назвал ее глупой. Недолго думая, обиженная девушка попросила аннулировать брак и уже через пару минут стала вновь свободна.

После обнародования этой истории в СМИ и соцсетях, пользователи поддержали решение невесты, отметив, что если супруг ведет себя так на свадьбе, то дальше уважения в этой семье не будет.