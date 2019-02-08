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17:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как грузовики в Пакистане превращаются в картинные галереи (видео)

На их украшение тратят тысячи долларов.

Удивительная традиция существует в Пакистане — там на дорогах можно увидеть яркие разукрашенные грузовики, которые напоминают скорее картины, чем обычный транспорт.

В Карачи над необычным украшением грузовиков трудятся около 50 тысяч художников. Часто вместе с традиционными узорами и цветами на кузовах рисуют портреты местных политиков и мировых знаменитостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Украшение грузовика может обойтись владельцу от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, но желающих «нарядить» свой транспорт с каждым годом становится все больше.

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