Как грузовики в Пакистане превращаются в картинные галереи (видео)

Удивительная традиция существует в Пакистане — там на дорогах можно увидеть яркие разукрашенные грузовики, которые напоминают скорее картины, чем обычный транспорт.

В Карачи над необычным украшением грузовиков трудятся около 50 тысяч художников. Часто вместе с традиционными узорами и цветами на кузовах рисуют портреты местных политиков и мировых знаменитостей.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/e7ea0a90-d498-4076-a959-97588f4a9a87" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1287901" target="_blank">Тюнинг по-пакистански: как грузовики превращаются в картинные галереи</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Украшение грузовика может обойтись владельцу от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, но желающих «нарядить» свой транспорт с каждым годом становится все больше.