Как грузовики в Пакистане превращаются в картинные галереи (видео)
На их украшение тратят тысячи долларов.
На их украшение тратят тысячи долларов.
Удивительная традиция существует в Пакистане — там на дорогах можно увидеть яркие разукрашенные грузовики, которые напоминают скорее картины, чем обычный транспорт.
В Карачи над необычным украшением грузовиков трудятся около 50 тысяч художников. Часто вместе с традиционными узорами и цветами на кузовах рисуют портреты местных политиков и мировых знаменитостей.
Украшение грузовика может обойтись владельцу от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, но желающих «нарядить» свой транспорт с каждым годом становится все больше.
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