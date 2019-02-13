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19:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Преступник пытался обмануть старика, но тот оказался бывшим директором ЦРУ и ФБР

Справедливость восторжествовала.

Источник: FBI

Телефонный мошенник по имени Кениел Томас, живущий на Ямайке, придумал свою схему «заработка» денег. Сначала он звонил выбранному человеку и сообщал, что тот выиграл в лотерею большую сумму, и, чтобы ее получить, ему необходимо заплатить налог. В случае отказа Кениел даже начинал угрожать своим жертвам.

Он занимался своим преступным делом на протяжении многих лет, и за это время ему удалось обмануть более 30 человек. Часто жертвы отдавали Кениелу весьма крупные суммы: например, 600 тысяч долларов (почти 40 миллионов рублей) преступник получил от 82-летнего жителя Калифорнии. Но, когда мошенник решил повторить свой успех с другим 90-летним американцем, удача от него отвернулась.

Все дело в том, что Кениел позвонил не простому старику, а Уильяму Уэбстеру — человеку, который в прошлом возглавлял ЦРУ и ФБР.

Мошенник сообщил Вебстеру, что он выиграл 15,5 миллионов долларов (около 1 миллиарда рублей), а также автомобиль Mercedez-Benz. Налог, который Кениел попросил заплатить мужчину, составлял 50 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей).

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Для преступника все еще могло бы обойтись благополучно, если бы он, получив отказ от Уэбстера, не продолжил звонить ему и в итоге не перешел к угрозам. Когда вместо самого Уэбстера трубку подняла его жена, Кениел стал говорить, что найдет и застрелит их обоих, если они не отдадут хотя бы часть денег.

И тут Уэбстер, который уже давно ушел на пенсию, решил воспользоваться своими прошлыми профессиональными связями.

Хотя Кениела Томаса арестовали еще в 2017 году, приговор к шести годам тюремного заключения ему вынесли только сейчас. Одновременно с этим стало известно о причастности Уильяма Уэбстера к этому делу и о его содействии в поимке преступника.

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