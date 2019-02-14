Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка ведет себя неадекватно. Что делать?
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Максим Матвеев с сыном занимаются скалолазанием
53-летняя Ирина Безрукова показала, как выглядит без макияжа
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
5-летний мальчик стал моделью благодаря случайному фото в соцсети
«Не лучше ли переболеть?» 12 вопросов врачу о кори
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
8Закрытая граница
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
18:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Книжный магазин в Китае выглядит как оптическая иллюзия (видео)

Совершенно уникальный дизайн.

Сеть книжных магазинов The Zhongshuge chain открыла новый магазин в китайском городе Чунцин. Пространство внутри оформлено с помощью множества зеркал и симметричных лестниц, и в результате помещение выглядит как фантастический мир.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сеть The Zhongshuge chain известна тем, что каждый новый магазин они оформляют в уникальном стиле. Последний их дизайн был навеян оптическими иллюзиями в гравюрах Маурица Эшера.

Читайте также:

Кремль призвал готовиться к худшему из-за новых санкций США
Ланового не пустили на рейс «Победы»
В Минске мужчина сбежал из магазина с продуктами, узнав их цену
Путин предложил ввести отдельную статью УК для главарей ОПГ
Илья Бер заявил о еще одном жульничестве Друзя
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Новая Honda «под ретро» удивила салоном Японская марка раскрыла дизайн интерьера нового электрического хэтчбека, который, как ожидается, поступит в продажу уже в этом году
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь