Книжный магазин в Китае выглядит как оптическая иллюзия (видео)

Сеть книжных магазинов The Zhongshuge chain открыла новый магазин в китайском городе Чунцин. Пространство внутри оформлено с помощью множества зеркал и симметричных лестниц, и в результате помещение выглядит как фантастический мир.

Сеть The Zhongshuge chain известна тем, что каждый новый магазин они оформляют в уникальном стиле. Последний их дизайн был навеян оптическими иллюзиями в гравюрах Маурица Эшера.