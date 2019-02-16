Фотограф показал красоту Земли с воздуха
Его работы напоминают живопись.
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Его работы напоминают живопись.
Немецкий фотограф Кевин Краутгартнер занимается ландшафтной фотографией. Его снимки с воздуха напоминают абстрактную живопись, очаровывая красотой красок и форм.
Краутгартнер родился в Швельме, окончил Университет прикладных наук в Дортмунде по специальности «фотография и графический дизайн». С тех пор он живет в Вуппертале, где в основном работает профессиональным фотографом и редактором изображений. Работы Кевина получали престижные международные премии в области фотографии.
Когда Краутгартнер не работает над заданием, он посвящает большую часть своего времени личным фотопроектам. Он путешествует по разным странам мира — от Исландии до Австралии. Кевин увлекается не только аэрофотосъемкой, но и архитектурной фотографией.
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