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11:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

У морских змей обнаружили «хвостовое зрение»

Оно помогает прятаться от хищников.

Оливковые морские змеи (Aipysurus laevis), обитающие в водах Индийского и Тихого океанов, умеют «видеть» хвостом.

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Они ощущают на коже хвоста солнечный свет, и это побуждает змей держаться в темноте или прятаться в укрытие. Так они могут защищать свои уязвимые хвосты от хищников, таких как акулы, заявляют ученые из Университета Аделаиды в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Ecology.

Aipysurus всю жизнь живут в море, прячась под коралловыми или скалистыми выступами. Их длина может достигать 1,5 метров. Яд Aipysurus считается одним из наиболее опасных среди 60 видов морских змей. Питаются Aipysurus мелкой рыбой.

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Чувствительность хвоста к свету обнаружили у трех видов Aipysurus, но в целом оливковые морские змеи оказались единственными среди 10 тысяч видов пресмыкающихся, обладающих «хвостовым зрением». Ученые не знают, почему оно появилась именно у этих змей.

РНК-анализ показал наличие в коже фотопигмента меланопсина, который участвует в зрительном процессе у животных и людей, а также несколько генов, которые участвуют в преобразовании света в информацию в нервной системе.

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Дальнейшее изучение этой особенности Aipysurus поможет ученым лучше понять генетические предпосылки чувствительности к свету у живых существ.

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