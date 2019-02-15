У морских змей обнаружили «хвостовое зрение»
Оно помогает прятаться от хищников.
Оно помогает прятаться от хищников.
Оливковые морские змеи (Aipysurus laevis), обитающие в водах Индийского и Тихого океанов, умеют «видеть» хвостом.
Они ощущают на коже хвоста солнечный свет, и это побуждает змей держаться в темноте или прятаться в укрытие. Так они могут защищать свои уязвимые хвосты от хищников, таких как акулы, заявляют ученые из Университета Аделаиды в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Ecology.
Aipysurus всю жизнь живут в море, прячась под коралловыми или скалистыми выступами. Их длина может достигать 1,5 метров. Яд Aipysurus считается одним из наиболее опасных среди 60 видов морских змей. Питаются Aipysurus мелкой рыбой.
Чувствительность хвоста к свету обнаружили у трех видов Aipysurus, но в целом оливковые морские змеи оказались единственными среди 10 тысяч видов пресмыкающихся, обладающих «хвостовым зрением». Ученые не знают, почему оно появилась именно у этих змей.
Дальнейшее изучение этой особенности Aipysurus поможет ученым лучше понять генетические предпосылки чувствительности к свету у живых существ.
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