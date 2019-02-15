Ученые: из-за депрессии мозг стареет на 10 лет раньше
Но с этим можно бороться.
Но с этим можно бороться.
Депрессия может ускорить старение мозга, установили исследователи из Йельского университета.
Ухудшение памяти, замедление речи, «туман» в голове и возрастные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, у таких людей наступают раньше.
Синапсы — наиболее важные и самые «неуловимые» составляющие мозга. Это места контакта между нейронами, позволяющие информации перемещаться по областям мозга и между ними. В мозге около 100 миллиардов нейронов, каждый из которых связан с около 10 тысячами других.
Когда мы переживаем
Нейробиологи давно подозревали, что синаптическая плотность может многое рассказать нам о психическом и когнитивном здоровье человека. Но до сих проверить это можно было, только вскрыв черепную коробку.
Ученые Йельского университета создали новый вид
Ученые провели исследование мозга десяти человек с хронической депрессией и установили, что синаптическая плотность у них была на 2−3% ниже, чем у здоровых людей из контрольной группы. Ученые предполагают, что с каждым годом разрыв будет увеличиваться еще больше, но подтвердить это смогут только спустя необходимое время.
Исследователи надеются, что лекарства для борьбы с клинической депрессией, такие как кетамин, могут помочь найти способы лечения деменции и болезни Альцгеймера.
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