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13:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: из-за депрессии мозг стареет на 10 лет раньше

Но с этим можно бороться.

Источник: Reuters

Депрессия может ускорить старение мозга, установили исследователи из Йельского университета.

Используя новую технику сканирования мозга, они смогли установить, что синаптическая плотность — количество связей в мозге — у людей с депрессией начала уменьшаться на 10 лет раньше, в среднем в возрасте 40 лет, а не 50-ти.

Ухудшение памяти, замедление речи, «туман» в голове и возрастные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, у таких людей наступают раньше.

Синапсы — наиболее важные и самые «неуловимые» составляющие мозга. Это места контакта между нейронами, позволяющие информации перемещаться по областям мозга и между ними. В мозге около 100 миллиардов нейронов, каждый из которых связан с около 10 тысячами других.

Когда мы переживаем какой-то опыт, эти связи изменяются, формируются, разрушаются или усиливаются. С возрастом мы теряем синаптические связи. Это одновременно и полезно (помогает отсеивать лишнее), и вредно (усложняет вспоминание слов и способность к многозадачности).

Нейробиологи давно подозревали, что синаптическая плотность может многое рассказать нам о психическом и когнитивном здоровье человека. Но до сих проверить это можно было, только вскрыв черепную коробку.

Ученые Йельского университета создали новый вид позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), позволяющий безопасно исследовать синаптические связи в мозге живых людей без вскрытия черепа. Они разработали радиоактивную молекулу, которая связывается с белками, содержащимися только в синапсах. Затем скопление таких молекул можно отслеживать на экране.

Ученые провели исследование мозга десяти человек с хронической депрессией и установили, что синаптическая плотность у них была на 2−3% ниже, чем у здоровых людей из контрольной группы. Ученые предполагают, что с каждым годом разрыв будет увеличиваться еще больше, но подтвердить это смогут только спустя необходимое время.

Исследователи надеются, что лекарства для борьбы с клинической депрессией, такие как кетамин, могут помочь найти способы лечения деменции и болезни Альцгеймера.

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