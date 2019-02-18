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12:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Пещера рук»: где можно увидеть отпечатки ладоней древних людей

Удивительное место.

На юге Аргентины в провинции Санта-Крус есть необычные пещеры протяженностью 160 километров. Они имеют общее название «Куэва-де-лас-Манос», что в переводе с испанского означает «Пещера рук». Самая большая из пещер достигает 24 метра в глубину, а ее высота составляет 10 метров.

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Свое название они получили благодаря удивительному факту — на стенах пещер изображено огромное количество человеческих ладоней, которые были оставлены первобытными людьми более 10 тысяч лет назад.

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Как выяснили ученые, большинство отпечатков — это ладони левой руки, принадлежащие мальчикам-подросткам. Руки рисовали с помощью костяной трубочки, из которой разбрызгивали краску. Как полагают исследователи, процесс рисования рук был частью обряда, в ходе которого мальчик официально становился мужчиной.

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Кстати, пещера, в которой ученые нашли больше всего отпечатков рук, была обитаемой до 8 века нашей эры. Кроме ладоней, на стенах нарисованы сцены охоты и быта, а также отпечатки лап различных животных.

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«Пещера рук» сейчас является знаменитой достопримечательностью Аргентины, а в конце 1990-х годов ее добавили в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

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