«Пещера рук»: где можно увидеть отпечатки ладоней древних людей
Удивительное место.
Удивительное место.
На юге Аргентины в провинции
Свое название они получили благодаря удивительному факту — на стенах пещер изображено огромное количество человеческих ладоней, которые были оставлены первобытными людьми более 10 тысяч лет назад.
Как выяснили ученые, большинство отпечатков — это ладони левой руки, принадлежащие
Кстати, пещера, в которой ученые нашли больше всего отпечатков рук, была обитаемой до 8 века нашей эры. Кроме ладоней, на стенах нарисованы сцены охоты и быта, а также отпечатки лап различных животных.
«Пещера рук» сейчас является знаменитой достопримечательностью Аргентины, а в конце 1990-х годов ее добавили в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
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