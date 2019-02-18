Дизайнер создал светильники с бактериями внутри (фото)

Дизайнер рассказал, что сначала он собирает бактерии, грибки и дрожжи и выращивает их в емкостях в течение 24−48 часов. А после того, как микроорганизмы начнут расти и сформируют особый разноцветный «узор», мастер запечатывает емкость с ними, и живые организмы застывают. Затем он подключает колбу к светодиоду, и получается готовая оригинальная лампа.