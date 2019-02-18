Дизайнер создал светильники с бактериями внутри (фото)
И творчество, и наука.
И творчество, и наука.
Шведский дизайнер Ян Клинглер представил серию настольных ламп и бра в виде колб, внутри которых он поселил различных бактерий. Светильники Клинглера даже носят подходящее название — Bacteria.
Дизайнер рассказал, что сначала он собирает бактерии, грибки и дрожжи и выращивает их в емкостях в течение 24−48 часов. А после того, как микроорганизмы начнут расти и сформируют особый разноцветный «узор», мастер запечатывает емкость с ними, и живые организмы застывают. Затем он подключает колбу к светодиоду, и получается готовая оригинальная лампа.
Кстати, над своей необычной линейкой светильников Клинглер работал в сотрудничестве с микробиологами из университетской больницы Стокгольма.