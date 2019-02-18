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19:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дизайнер создал светильники с бактериями внутри (фото)

И творчество, и наука.

Шведский дизайнер Ян Клинглер представил серию настольных ламп и бра в виде колб, внутри которых он поселил различных бактерий. Светильники Клинглера даже носят подходящее название — Bacteria.

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Дизайнер рассказал, что сначала он собирает бактерии, грибки и дрожжи и выращивает их в емкостях в течение 24−48 часов. А после того, как микроорганизмы начнут расти и сформируют особый разноцветный «узор», мастер запечатывает емкость с ними, и живые организмы застывают. Затем он подключает колбу к светодиоду, и получается готовая оригинальная лампа.

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Кстати, над своей необычной линейкой светильников Клинглер работал в сотрудничестве с микробиологами из университетской больницы Стокгольма.

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