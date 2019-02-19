Фотограф снял нападающую на него акулу
Когда желание сделать необычное фото превыше всего.
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Когда желание сделать необычное фото превыше всего.
26-летний фотограф и дайвер из Австралии Люк Том стал звездой соцсетей благодаря своему странному и опасному поступку.
Увидев приближающуюся к нему акулу, Люк сунул руку с камерой в воду перед самым носом хищницы. Ему удалось сделать несколько снимков, прежде чем акула решила показать свои острые зубы.
К счастью, все обошлось: молодой человек не пострадал, а кадры и вправду получились захватывающими.