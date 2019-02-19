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17:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф снял нападающую на него акулу

Когда желание сделать необычное фото превыше всего.

26-летний фотограф и дайвер из Австралии Люк Том стал звездой соцсетей благодаря своему странному и опасному поступку.

Молодой человек так хотел сделать уникальные фото белой акулы вблизи, что рискнул собой ради этого.
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Увидев приближающуюся к нему акулу, Люк сунул руку с камерой в воду перед самым носом хищницы. Ему удалось сделать несколько снимков, прежде чем акула решила показать свои острые зубы.

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К счастью, все обошлось: молодой человек не пострадал, а кадры и вправду получились захватывающими.

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