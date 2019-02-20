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15:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит дом, похожий на набор кубиков (фото)

Каждый кубик — это капсула, в которой находится офис или квартира.

Токио известен необычной архитектурой. Одно из самых интересных зданий в городе — башня Накагин. Дом, похожий на набор кубиков, «застрял» между обычными офисными зданиями в районе Минато.

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Тринадцатиэтажное здание возвели по проекту японского архитектора Кисё Курокава в 1970—1972 годах. Это редкий пример японского метаболизма — движения, которое стало символом технических амбиций Японии.

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Накагин — первое в мире воплощение «капсульной» архитектуры для практических целей. Он состоит из двух бетонных башен, в которых размещается 140 «капсул». Каждый из этих модулей — отдельная квартира или офис.

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Места в таких «капсулах» немного, к тому же при строительстве был использован вредный асбест. Поэтому еще в 2007 году жильцы дома потребовали сноса здания с заменой жилплощади. Чтобы сохранить уникальное творение, Курокава и другие столичные архитекторы приняли план реконструкции башни.

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