Экстремалы сократили путь с горы, спрыгнув с нее (видео)
Они долго готовились к этому.
Они долго готовились к этому.
Друзья Тим Хауэлл, Дэвид Галлахер и Джош Монтейн из Великобритании — любители активного отдыха. Они прошли сложный горный маршрут в Шотландии и достигли вершины
Спуститься вниз было решено с помощью парашютов.
Прыжок не был спонтанным решением. Спортсмены тщательно готовились к нему. Мужчинам понадобился весь их многолетний опыт и точные расчеты. Они уже практиковали подобные прыжки в Италии, Франции и других местах.
Читайте также