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09:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Экстремалы сократили путь с горы, спрыгнув с нее (видео)

Они долго готовились к этому.

Друзья Тим Хауэлл, Дэвид Галлахер и Джош Монтейн из Великобритании — любители активного отдыха. Они прошли сложный горный маршрут в Шотландии и достигли вершины Бен-Невис — самой высокой горы Британских островов.

Спуститься вниз было решено с помощью парашютов.

Прыжок не был спонтанным решением. Спортсмены тщательно готовились к нему. Мужчинам понадобился весь их многолетний опыт и точные расчеты. Они уже практиковали подобные прыжки в Италии, Франции и других местах.

Бен-Невис — гора в Грампианских горах высотой 1344 метра. Название вершины переводится как «злая гора» — климат здесь очень суровый. 355 дней в году небо затянуто облаками. 260 дней в году над горой происходят сильные бури и выпадает в 7 раз больше осадков, чем в Эдинбурге или Лондоне.

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