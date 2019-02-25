Как выглядят самые красивые места Исландии (фото)
Увидеть их едут со всего мира.
Увидеть их едут со всего мира.
На реке
Исландию не зря называют страной водопадов и гейзеров. В стране обнаружено более 250 групп гейзерных полей, на которых бьют более 7000 отдельных горячих источников. В 100 км от столицы находится знаменитая на весь мир долина гейзеров Хейкадалюр.
Исландия — остров вулканов, именно поэтому здесь много черного вулканического песка. Черные пляжи — излюбленное место для влюбленных пар и фотографов.
Это самый популярный среди туристов водопад Исландии. Его ширина — 25 метров, а высота — 60. В солнечный день здесь часто можно увидеть радугу, иногда даже двойную.
На остров едут, чтобы увидеть потрясающей красоты ледники, которые радуют глаз всеми оттенками голубого. Самые известные из них — Ватнайёкюдль, Эйяфьядлайёкюдль, Мирдальсйёкюдль. Ледники в Исландии охватывают около 11 400 квадратных километров.
Голубая лагуна, или Гриндавик — геотермальное озеро с
Йокульсарлон — это озеpо на вершине ледника. Здесь можно увидеть айсберги потрясающей красоты и невероятных форм.
В Исландии много пещер. Одна из самых потрясающих находится на
Это традиционные жилища, которые в Исландии строили с 9 века. Их крыши покрыты зелёным дёрном. Это хороший способ термо- и шумоизоляции.
Увидеть северное сияние над горным пиком Киpкьюфетль приезжают со всего мира.
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