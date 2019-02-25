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16:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые красивые места Исландии (фото)

Увидеть их едут со всего мира.

Водопад Деттифосс

На реке Йёкульсау-ау-Фьёдлум можно увидеть самый мощный водопад Европы. Его ширина — 100 метров, а высота — 44 метра. Чтобы добраться до чуда природы, нужно посетить национальный парк Йёкюльсаургльювюр.

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Гейзеры

Исландию не зря называют страной водопадов и гейзеров. В стране обнаружено более 250 групп гейзерных полей, на которых бьют более 7000 отдельных горячих источников. В 100 км от столицы находится знаменитая на весь мир долина гейзеров Хейкадалюр.

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Черные пляжи

Исландия — остров вулканов, именно поэтому здесь много черного вулканического песка. Черные пляжи — излюбленное место для влюбленных пар и фотографов.

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Водопад Скоугафосс

Это самый популярный среди туристов водопад Исландии. Его ширина — 25 метров, а высота — 60. В солнечный день здесь часто можно увидеть радугу, иногда даже двойную.

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Ледники

На остров едут, чтобы увидеть потрясающей красоты ледники, которые радуют глаз всеми оттенками голубого. Самые известные из них — Ватнайёкюдль, Эйяфьядлайёкюдль, Мирдальсйёкюдль. Ледники в Исландии охватывают около 11 400 квадратных километров.

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Ледник Свинафелльсьёкулл

Голубая лагуна

Голубая лагуна, или Гриндавик — геотермальное озеро с небесно-голубой водой в 40 км от Рейкьявика. Круглый год температура в нем держится на отметке плюс 38 градусов. Купаться здесь можно в любое время года. Это один из самых популярных курортов Скандинавии.

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Лагуна Йокульсарлон

Йокульсарлон — это озеpо на вершине ледника. Здесь можно увидеть айсберги потрясающей красоты и невероятных форм.

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Ледяные пещеры

В Исландии много пещер. Одна из самых потрясающих находится на юго-востоке Исландии в национальном парке Скафтафелль. Ее ширина — 10 метров, а глубина — 50.

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Дерновые дома

Это традиционные жилища, которые в Исландии строили с 9 века. Их крыши покрыты зелёным дёрном. Это хороший способ термо- и шумоизоляции.

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Северное сияние

Увидеть северное сияние над горным пиком Киpкьюфетль приезжают со всего мира.

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