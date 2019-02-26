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16:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят необычные «рисовые пляжи» на Сардинии (фото)

Удивительные пейзажи с оптической иллюзией.

На западном побережье итальянской Сардинии в провинции Ористано на территории заповедника Синис находятся два удивительных пляжа, называющиеся Мари Эрми и Из Арутас.

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Они также известны под названием «рисовые пляжи» из-за своей мелкой белой гальки, напоминающей рисовые зернышки.

В ее основе лежит не обыкновенный известняк, а порфировый гранит.

В течение многих тысячелетий гранит размывался и оттачивался морскими водами, и в итоге на берегу образовались дюны кварцевых крупинок белоснежного цвета, которые очень трудно отличить от рисовых зерен.

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Кстати, поскольку пляжи Мари Эрми и Из Арутас входят в состав морского заповедника, увозить «рисовые зернышки» с побережья категорически запрещено. На пляжах за этим строго следят, и за нарушение запрета туристам грозит штраф в 500 евро.

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