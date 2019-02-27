Вандалы в Ирландии украли голову 800-летней мумии

Голова 800-летней мумии, известной как Крестоносец, была похищена из склепа в церкви святого Михана в Дублине, сообщают ирландские СМИ.

Согласно заявлению Церкви Ирландии, в выходные вандалы ворвались в крипту и осквернили несколько захоронений. Повреждения обнаружили в понедельник днем. Были повреждены также 400-летние останки так называемой Монахини.

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Архиепископ Дублина воззвал к совести похитителей и попросил их вернуть голову. Ирландская полиция расследует инцидент.

Церковь святого Михана датируется 1095 годом, но нынешнее здание было сооружено в 1685 году. В крипте храма немало захоронений мужчин и женщин. Из-за сухого воздуха и известняковых кирпичей, которые вбирают влагу, их тела со временем мумифицировались. Некоторые из тел были выставлены на обозрение для паломников и туристов. Крестоносец и Монахиня были одними из самых посещаемых мумий склепа.

Историки полагают, что похороненный воин участвовал в Четвертом крестовом походе, который длился в 1202—1204 годах. Крестоносец имел рост около 2 метров. При погребении телу сломали ноги, чтобы оно могло поместиться в гробу.