Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изобретение 12-летнего школьника потрясло ученых
Какие ошибки других водителей нас раздражают?
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Названы опасные виды квартир
Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане Следственный комитет по Курганской области и Роспотребнадзор проверит школу
Бывший муж Ольги Будиной не интересуется жизнью их сына
Алена Хмельницкая с 8-летней дочкой стали героинями весенней съемки
Как отличить сердечную боль от невралгии
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в игре «Вашингтона»
Денев, Хайек, Мосс и другие звезды на показе Saint Laurent
Меньшова и Алферова блистали на благотворительном вечере
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам
Названы опасные виды квартир
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
14Скончался актер Сергей Юрский
11:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Вандалы в Ирландии украли голову 800-летней мумии

Они осквернили еще несколько древних захоронений.

Голова 800-летней мумии, известной как Крестоносец, была похищена из склепа в церкви святого Михана в Дублине, сообщают ирландские СМИ.

Согласно заявлению Церкви Ирландии, в выходные вандалы ворвались в крипту и осквернили несколько захоронений. Повреждения обнаружили в понедельник днем. Были повреждены также 400-летние останки так называемой Монахини.

Читайте также
Археологи нашли в Египте гигантское кладбище времен Тутанхамона

Архиепископ Дублина воззвал к совести похитителей и попросил их вернуть голову. Ирландская полиция расследует инцидент.

Церковь святого Михана датируется 1095 годом, но нынешнее здание было сооружено в 1685 году. В крипте храма немало захоронений мужчин и женщин. Из-за сухого воздуха и известняковых кирпичей, которые вбирают влагу, их тела со временем мумифицировались. Некоторые из тел были выставлены на обозрение для паломников и туристов. Крестоносец и Монахиня были одними из самых посещаемых мумий склепа.

Историки полагают, что похороненный воин участвовал в Четвертом крестовом походе, который длился в 1202—1204 годах. Крестоносец имел рост около 2 метров. При погребении телу сломали ноги, чтобы оно могло поместиться в гробу.

Читайте также

ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
Сжегших верблюдов «ради России» привлекут за живодерство
Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%
Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
Поезд в США на скорости прорвался сквозь сугроб (видео)
В Кашмире снова эскалация. Чем это грозит всему миру?
Чемпион UFC обесценил защиту пояса Нурмагомедова
Спорт
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами Пока обсуждались трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнили несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита лиге
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Обновленный Honda Pilot: объявлены российские цены В России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Honda Pilot, который американской публике презентовали ещё прошлым летом
Кино
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал Шоу, посвященное 70-летию певицы, можно будет увидеть лишь в зале Кремля
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь