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14:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Японии каждый год строят 20-метровые стены из снега (фото)

Сейчас это очень популярная достопримечательность страны.

На японском острове Хонсю есть удивительная достопримечательность под названием «Крыша Японии». Это горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, открытый для посещения с апреля по июнь.

На одном из участков пути с помощью тяжелой техники расчищают снег, а затем строят из него стены высотой 15−20 метров вдоль дороги.

По этому отрезку пути можно как проехать на автобусе, так и пройти пешком.

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Ежедневно посмотреть на снежный коридор приезжают несколько тысяч туристов. И оно явно того стоит.

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