В Японии каждый год строят 20-метровые стены из снега (фото)
Сейчас это очень популярная достопримечательность страны.
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Сейчас это очень популярная достопримечательность страны.
На японском острове Хонсю есть удивительная достопримечательность под названием «Крыша Японии». Это горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, открытый для посещения с апреля по июнь.
По этому отрезку пути можно как проехать на автобусе, так и пройти пешком.
Ежедневно посмотреть на снежный коридор приезжают несколько тысяч туристов. И оно явно того стоит.