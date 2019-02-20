Лыжник снял пугающее видео побега от снежной лавины

В конце февраля на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла снежная лавина, накрывшая около 400 метров трассы.

Случилось это в дневное время, когда на трассе находилось множество людей. По данным СМИ, в результате схода лавины погиб один человек и еще трое были доставлены в больницу.

Не повезло оказаться в это время на трассе и неизвестному туристу, который снял свой эпический спуск с горы на камеру. Сначала это был самый обычный спуск, но когда лыжник обернулся, то увидел нечто страшное: с горы вслед за ним на большой скорости неслись тонны снега, сметающие все на своем пути. К счастью, мужчина смог удержаться на ногах.

Ни его имени, ни его дальнейшую судьбу журналисты, опубликовавшие видео, не раскрыли.