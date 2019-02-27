Белоруска «оживила» кастрюли и ящики (фото)
Креативное мышление творит чудеса.
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Креативное мышление творит чудеса.
Белорусский блогер Татьяна Хлопкова умеет видеть необычное в самых обычных вещах. Она может заставить «заговорить» пакеты, опилки, кастрюли, ящики, лоскутки ткани и даже дверные замки.
«Я считаю, что любой объект, который может показаться раздражающе унылым, обладает потенциалом», — утверждает жительница Минска.
Художница размещает снимки своих работ в соцсетях и получает восторженные комментарии.
Тем временем фотограф и графический дизайнер из США Кэлоб Кастеллон показал, что на самом деле происходит за кадром его красивых снимков.
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