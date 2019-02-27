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17:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Отпечаток ладони из фильма «Титаник» сохранился до сих пор

И оставила его не Кейт Уинслет.

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился в соцсетях фотографией отпечатка ладони из знаменитой любовной сцены в фильме «Титаник».

«Прошло больше 20 лет, а скандально известный отпечаток руки из “Титаника” все еще здесь. Приглядитесь», — написал он.

Вопреки всеобщему мнению, ладонь, оставившая след на автомобильном стекле, принадлежала не актрисе Кейт Уинслет, а самому Кэмерону. В кадре показана именно его рука. Когда сцена была снята, режиссер закрепил отпечаток специальным спреем.

Американский фильм-катастрофа «Титаник» вышел на экраны в 1997 году.

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