Отпечаток ладони из фильма «Титаник» сохранился до сих пор

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился в соцсетях фотографией отпечатка ладони из знаменитой любовной сцены в фильме «Титаник».
«Прошло больше 20 лет, а скандально известный отпечаток руки из “Титаника” все еще здесь. Приглядитесь», — написал он.
Вопреки всеобщему мнению, ладонь, оставившая след на автомобильном стекле, принадлежала не актрисе Кейт Уинслет, а самому Кэмерону. В кадре показана именно его рука. Когда сцена была снята, режиссер закрепил отпечаток специальным спреем.
Американский фильм-катастрофа «Титаник» вышел на экраны в 1997 году.