Отпечаток ладони из фильма «Титаник» сохранился до сих пор

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился в соцсетях фотографией отпечатка ладони из знаменитой любовной сцены в фильме «Титаник».

«Прошло больше 20 лет, а скандально известный отпечаток руки из “Титаника” все еще здесь. Приглядитесь», — написал он.

Вопреки всеобщему мнению, ладонь, оставившая след на автомобильном стекле, принадлежала не актрисе Кейт Уинслет, а самому Кэмерону. В кадре показана именно его рука. Когда сцена была снята, режиссер закрепил отпечаток специальным спреем.

Американский фильм-катастрофа «Титаник» вышел на экраны в 1997 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LaENSMIx4XM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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