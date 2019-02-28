Как выглядит сказочный «Синий лес» в Бельгии (фото)
Самый яркий лес в мире.
Самый яркий лес в мире.
Неподалеку от Брюсселя на окраине муниципалитета Халле находится удивительный лес под названием Халлербос, также известный как «Синий лес».
Свое второе название он получил неспроста: дело в том, что в лесу растет огромное количество колокольчиков, которые во время цветения застилают землю густым
Халлербос необычен еще и потому, что лишь пятая его часть является абсолютно дикой, за остальными же землями ухаживает человек. А потому здесь можно встретить большое количество разнообразных деревьев и растений, а сам лес больше напоминает гигантский природный парк.