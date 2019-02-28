Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изобретение 12-летнего школьника потрясло ученых
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Филипп Киркоров показал, чем занимаются дома его дети
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира очаровала всех
Что убило 21-летнего бойца РФ MMA Аркадия Лисина
Медведеву затравили после включения в состав сборной на ЧМ
Российский защитник «Нью-Джерси» провел матч НХЛ в нападении
Тест: сможешь ли ты выжить в экстремальных условиях?
Как собраться на вечеринку за 20 минут
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
10:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит сказочный «Синий лес» в Бельгии (фото)

Самый яркий лес в мире.

Неподалеку от Брюсселя на окраине муниципалитета Халле находится удивительный лес под названием Халлербос, также известный как «Синий лес».

Свое второе название он получил неспроста: дело в том, что в лесу растет огромное количество колокольчиков, которые во время цветения застилают землю густым сине-фиолетовым ковром. В это время лес превращается в совершенно сказочное место.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Халлербос необычен еще и потому, что лишь пятая его часть является абсолютно дикой, за остальными же землями ухаживает человек. А потому здесь можно встретить большое количество разнообразных деревьев и растений, а сам лес больше напоминает гигантский природный парк.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
Все санкции против КНДР остались в силе
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Туктамышева: Вы убили маленькую наивную девочку внутри меня
Ассоциация: Причины смерти российского бойца выясняются
Под тюрьмой Алькатрас нашли тайный ход
Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой
Спорт
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Будет совсем печально, если гениальный лыжник Алексей Полторанин попадет в тюрьму
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта С 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Насколько опасна угроза для водителей? И какие штрафы нам будут приходить?
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как убирают закрытые станции метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
Выведена формула идеальной квартиры
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
Ирина Шейк проводит время с дочкой в Лос-Анджелесе Модель привезла Лею на детские занятия (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь