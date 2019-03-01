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15:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Калифорнийские горы покрыл ковер из оранжевых маков (видео)

Они зацвели раньше срока.

В начале марта в Калифорнии рядом с городом Лейк Эльсинор зацвели оранжевые маки, которые ярким ковром укрыли все близлежащие склоны и поля.

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Ученые назвали это природной аномалией и объяснили, что бурное цветение калифорнийских маков связано с длительными и обильными дождями, которые прошли в этом регионе.

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Цвести маки будут около двух недель, так что местные власти готовятся принять большой поток туристов, желающих насладиться живописными пейзажами.

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