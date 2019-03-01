Калифорнийские горы покрыл ковер из оранжевых маков (видео)
Они зацвели раньше срока.
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Они зацвели раньше срока.
В начале марта в Калифорнии рядом с городом Лейк Эльсинор зацвели оранжевые маки, которые ярким ковром укрыли все близлежащие склоны и поля.
Ученые назвали это природной аномалией и объяснили, что бурное цветение калифорнийских маков связано с длительными и обильными дождями, которые прошли в этом регионе.
Цвести маки будут около двух недель, так что местные власти готовятся принять большой поток туристов, желающих насладиться живописными пейзажами.