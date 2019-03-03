Переживший ураган американец построил дом из контейнеров (видео)

Дом Роба ДеПьяццы во Флориде был разрушен ураганом Ирма. Вместо того, чтобы переехать, мужчина решил реконструировать свое жилье из стальных контейнеров для морских перевозок.

Мощный тропический циклон 5 категории обрушился на США в начале сентября 2017 года. Была эвакуирована четверть населения Флориды. Скорость ветра во время Ирмы достигла 297 км в час. Жертвами урагана стали не менее 134 человек. Материальный ущерб оценили в 60 млрд долларов США.