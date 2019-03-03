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15:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф подловил птиц в самые неожиданные моменты (фото)

Секрет прост — фотоловушка возле кормушки.

Фотограф из Мичигана, известная в соцсетях под ником Ostdrossel, использует специальное устройство, чтобы фотографировать крупным планом птиц, прилетающих в ее кормушку на заднем дворе.

Датчик движения активирует фотоловушку, и она снимает птиц, когда они едят, чистят перья или дерутся за последний кусочек лакомства.

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Лиза (так на самом деле зовут Ostdrossel) переехала в США из Германии. Здесь она увидела птиц, которых не встречала раньше, например, кардиналов. Девушка вышла замуж за молодого человека из семьи профессиональных наблюдателей за птицами. Теперь это их общее семейное хобби.

Семья Лизы давно отказалась от пестицидов, чтобы птицам во дворе было безопасно. Они подкармливают пернатых семечками и насекомыми.

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