«Летающая» девушка озадачила пользователей соцсетей

В соцсетях набирает обороты обсуждение необычного видео, снятого в тренажерном зале. На нем девушка, занимаясь на одном из тренажеров, буквально взлетает в воздух.

Пользователи сравнили странную тренировку с кастингом для нового «Питера Пена», «Человека-паука» и «Лары Крофт».

«Люди говорят: делай так, словно на тебя никто не смотрит. Она сделала — и что в итоге? Теперь на нее смотрят все!» ­— написал один из пользователей.

«Пять минут смеялся», — добавил другой.

Не все пользователи отнеслись к этому «стилю» тренировок благосклонно. «Вот из-за таких потом и ломаются тренажеры», — написали сразу несколько человек. А некоторые задумались о безопасности девушки и предупредили, что в таком «полете» можно получить травму.

Ранее пользователи нашли «настоящую» Лару Крофт — девушку, которая выполняет невообразимые трюки со стулом благодаря гибкости и силе рук. Ею оказалась член сборной Швейцарии по скалолазанию.