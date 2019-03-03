Ma’am is this really necessary? pic.twitter.com/5ZDmZPnI6Y— J.K. Howling (@alilmayo) 2 марта 2019 г.
«Летающая» девушка озадачила пользователей соцсетей
Необычная тренировка в спортзале не прошла незамеченной.
Необычная тренировка в спортзале не прошла незамеченной.
В соцсетях набирает обороты обсуждение необычного видео, снятого в тренажерном зале. На нем девушка, занимаясь на одном из тренажеров, буквально взлетает в воздух.
Пользователи сравнили странную тренировку с кастингом для нового «Питера Пена», «Человека-паука» и «Лары Крофт».
«Люди говорят: делай так, словно на тебя никто не смотрит. Она сделала — и что в итоге? Теперь на нее смотрят все!» — написал один из пользователей.
«Пять минут смеялся», — добавил другой.
Не все пользователи отнеслись к этому «стилю» тренировок благосклонно. «Вот
Ранее пользователи нашли «настоящую» Лару Крофт — девушку, которая выполняет невообразимые трюки со стулом благодаря гибкости и силе рук. Ею оказалась член сборной Швейцарии по скалолазанию.
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