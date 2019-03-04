My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr— babygirl, u dont know (@Xiushook) 25 февраля 2019 г.
Пенсионерку на «ледяном троне» почти унесло в море в Исландии
Но ее вовремя вернули.
Но ее вовремя вернули.
24-летняя американка Кэтрин Стрэнг рассказала подписчикам в Twitter историю, которая приключилась с ее бабушкой. 77-летняя пенсионерка Джуди вместе со своим сыном Родом (отцом Кэтрин) отправилась путешествовать по Исландии.
На знаменитом Алмазном пляже, который находится в лагуне Йекюльсаурлоун, пенсионерка увидела красивый ледник, напоминавший трон. Джуди села на него, изображая «королеву айсберга», но тут случилось неожиданное.
К счастью, рядом дежурил спасатель, который мигом вернул путешествующую пенсионерку обратно на берег.
После поста Кэтрин в соцсетях, Джуди стала настоящей звездой, и ее пригласили на утреннее ТВ