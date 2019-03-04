Пенсионерку на «ледяном троне» почти унесло в море в Исландии

24-летняя американка Кэтрин Стрэнг рассказала подписчикам в Twitter историю, которая приключилась с ее бабушкой. 77-летняя пенсионерка Джуди вместе со своим сыном Родом (отцом Кэтрин) отправилась путешествовать по Исландии.

На знаменитом Алмазном пляже, который находится в лагуне Йекюльсаурлоун, пенсионерка увидела красивый ледник, напоминавший трон. Джуди села на него, изображая «королеву айсберга», но тут случилось неожиданное.

Сильная волна отколола «ледяное кресло» от остального ледника и потащила его вместе с бабушкой в открытое море.

К счастью, рядом дежурил спасатель, который мигом вернул путешествующую пенсионерку обратно на берег.

После поста Кэтрин в соцсетях, Джуди стала настоящей звездой, и ее пригласили на утреннее ТВ -шоу Good Morning America. Там пенсионерка рассказала, что до нее на ледяном троне фотографировались люди, но в путешествие айсберг решил отправиться именно с ней.