72-летняя британка согласилась выйти замуж только с 43 раза

74-летнего Колина Джонса можно назвать одним из самых терпеливых мужчин на свете, ведь он делал предложение своей возлюбленной ежегодно на протяжении 42 лет.

И вот, когда он уже потерял надежду, 72-летняя Полина Янг сама позвала его замуж.

Полина и Колин до своей встречи уже были в браке и на двоих имеют пятерых детей. Однако их первые союзы оказались неудачными, и в 1976 году, уже будучи холостыми, они познакомились в школе, куда ходили их дети. С тех пор пара была неразлучна.

Уже после нескольких месяцев романа Колин предложил Полине выйти за него замуж, но она ответила отказом.

Так продолжалось более 40 лет, пока в 2018 году британка сама не попросила возлюбленного жениться на ней.

В феврале 2019 года пара сыграла скромную свадьбу в окружении родных и друзей. Правда, сейчас супруги вынуждены жить раздельно. Дело в том, что несколько лет назад Полина сильно заболела и переехала в дом престарелых, так как нуждалась в круглосуточной профессиональной заботе. Тем не менее Колин регулярно навещает ее и, по его словам, он несказанно счастлив, что наконец-то смог жениться на женщине своей мечты.