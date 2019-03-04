Bride, 72, who turned down 42 proposals finally agrees to get marriedhttps://t.co/kwRix5iuQz— Metro (@MetroUK) 3 марта 2019 г.
72-летняя британка согласилась выйти замуж только с 43 раза
Она явно может претендовать на звание самой желанной невесты.
Она явно может претендовать на звание самой желанной невесты.
74-летнего Колина Джонса можно назвать одним из самых терпеливых мужчин на свете, ведь он делал предложение своей возлюбленной ежегодно на протяжении 42 лет.
Полина и Колин до своей встречи уже были в браке и на двоих имеют пятерых детей. Однако их первые союзы оказались неудачными, и в 1976 году, уже будучи холостыми, они познакомились в школе, куда ходили их дети. С тех пор пара была неразлучна.
Уже после нескольких месяцев романа Колин предложил Полине выйти за него замуж, но она ответила отказом.
В феврале 2019 года пара сыграла скромную свадьбу в окружении родных и друзей. Правда, сейчас супруги вынуждены жить раздельно. Дело в том, что несколько лет назад Полина сильно заболела и переехала в дом престарелых, так как нуждалась в круглосуточной профессиональной заботе. Тем не менее Колин регулярно навещает ее и, по его словам, он несказанно счастлив, что