Лакомка: третий день Масленицы посвящали зятю
После Заигрыша наступает Лакомка — так называют среду масленичной недели. В этот день нужно хорошо подготовиться к Широкой Масленице. Редакция Новостей Mail.ru рассказывает, как.
После Заигрыша наступает Лакомка — так называют среду масленичной недели. В этот день нужно хорошо подготовиться к Широкой Масленице. Редакция Новостей Mail.ru рассказывает, как.
Третий день масленичной недели на Руси носил название Лакомка, или Тещины блины. По традиции, в масленичную среду теща чествовала зятя. Она готовила блины и приглашала мужа дочери в гости. Зять приходил не один — к вечеру на тещино застолье собиралось много гостей. Все пели песни и даже устраивали представления. Зять старался похвалить тещу, припевая: «Теща ласковая, печет блины масленые».
Среда завершает Узкую Масленицу. В этот день следовало доделать важные дела по хозяйству и подготовиться к Широкой Масленице. Она наступит в четверг и продлится до воскресенья.
Теща старалась накормить зятя посытнее, чтобы он уж точно не ушел голодным. Отличные сытное и вкусное блюдо для всей семьи — блинные мешочки с курицей и грибами.
Для теста на 8 порций понадобятся 450 г муки, 16 г разрыхлителя, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 3 куриных яйца и 2 столовых ложки растительного масла.
Сперва нужно просеять муку и смешать ее со всеми сухими ингредиентами: солью, сахаром, разрыхлителем. В другой миске взбейте молоко с яйцами и понемногу подсыпайте мучную смесь, продолжая взбивать на небольшой скорости. В конце влейте растительное масло и взбейте еще немного до однородности. Тесто должно получиться жидким. Печь блины нужно на хорошо разогретой и слегка смазанной растительным маслом сковородке. Пекутся они быстро — успевайте переворачивать!
Для начинки возьмите 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, небольшую морковку, среднюю луковицу, укроп и петрушку, соль, специи по вкусу, около 100 мл воды и немного растительного масла для жарки.
Куриное филе порежьте на маленькие кусочки. Обжарьте их на растительном масле 5 минут, затем добавьте воду и протушите под крышкой 10 минут. Порежьте шампиньоны на небольшие кусочки, добавьте их к филе, перемешайте и тушите все вместе до готовности. В отдельной сковородке обжарьте на растительном масле мелко порезанный лук и натертую на терке морковь до золотистого цвета. Добавьте их к курице и грибам, перемешайте. Порубите мелко укроп и петрушку, добавьте в сковороду с мясом и грибами, посолите, добавьте специи и перемешайте. Начинка готова!
Осталось собрать мешочки. Для этого понадобятся сметана и зеленый лук. На середину блина выкладывайте начинку, на нее кладите по чайной ложке сметаны. Мешочки свяжите зеленым луком. Приятного аппетита!