Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Адские санкции»: США ударят по газовым гигантам России
Подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Кейт Бланшетт в ярком образе от Gucci вышла на красную дорожку
Стеша Маликова пришла в Большой театр в ультракоротком платье
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова с балкона в Москве
Порошенко поспорил с военными о своем пьянстве
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Лакомка: третий день Масленицы посвящали зятю

После Заигрыша наступает Лакомка — так называют среду масленичной недели. В этот день нужно хорошо подготовиться к Широкой Масленице. Редакция Новостей Mail.ru рассказывает, как.

Источник: РИА "Новости"

Готовимся к Широкой Масленице

Третий день масленичной недели на Руси носил название Лакомка, или Тещины блины. По традиции, в масленичную среду теща чествовала зятя. Она готовила блины и приглашала мужа дочери в гости. Зять приходил не один — к вечеру на тещино застолье собиралось много гостей. Все пели песни и даже устраивали представления. Зять старался похвалить тещу, припевая: «Теща ласковая, печет блины масленые».

Во время загрузки произошла ошибка.

Среда завершает Узкую Масленицу. В этот день следовало доделать важные дела по хозяйству и подготовиться к Широкой Масленице. Она наступит в четверг и продлится до воскресенья.

Какие блины испечь в среду

Теща старалась накормить зятя посытнее, чтобы он уж точно не ушел голодным. Отличные сытное и вкусное блюдо для всей семьи — блинные мешочки с курицей и грибами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для теста на 8 порций понадобятся 450 г муки, 16 г разрыхлителя, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 3 куриных яйца и 2 столовых ложки растительного масла.

Сперва нужно просеять муку и смешать ее со всеми сухими ингредиентами: солью, сахаром, разрыхлителем. В другой миске взбейте молоко с яйцами и понемногу подсыпайте мучную смесь, продолжая взбивать на небольшой скорости. В конце влейте растительное масло и взбейте еще немного до однородности. Тесто должно получиться жидким. Печь блины нужно на хорошо разогретой и слегка смазанной растительным маслом сковородке. Пекутся они быстро — успевайте переворачивать!

Для начинки возьмите 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, небольшую морковку, среднюю луковицу, укроп и петрушку, соль, специи по вкусу, около 100 мл воды и немного растительного масла для жарки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куриное филе порежьте на маленькие кусочки. Обжарьте их на растительном масле 5 минут, затем добавьте воду и протушите под крышкой 10 минут. Порежьте шампиньоны на небольшие кусочки, добавьте их к филе, перемешайте и тушите все вместе до готовности. В отдельной сковородке обжарьте на растительном масле мелко порезанный лук и натертую на терке морковь до золотистого цвета. Добавьте их к курице и грибам, перемешайте. Порубите мелко укроп и петрушку, добавьте в сковороду с мясом и грибами, посолите, добавьте специи и перемешайте. Начинка готова!

Осталось собрать мешочки. Для этого понадобятся сметана и зеленый лук. На середину блина выкладывайте начинку, на нее кладите по чайной ложке сметаны. Мешочки свяжите зеленым луком. Приятного аппетита!

Читайте также

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Поставщики белух и косаток из китовой тюрьмы обратились к Путину
Во Владимире пояснили слова чиновницы о питании в школе
Дешевый виски из супермаркета признан лучшим
Фотогалерея: как проходит красочный карнавал в Рио-де-Жанейро
Стал известен автор «Обнаженной Моны Лизы»
Ученые рассказали, что перед смертью люди видят одни и те же сны
Спорт
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Mazda создала новый глобальный кроссовер Компактный автомобиль займет в модельном ряду марки место между кроссовером CX-3 и более крупным CX-5
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Беременная Саша Савельева изменилась до неузнаваемости Подписчики считают, что у певицы родится девочка, раз она так изменилась внешне (фото)
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь