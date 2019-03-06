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17:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самая яркая улица в ЮАР (фото)

Живописный квартал стал важной достопримечательностью Кейптауна.

В столице ЮАР Кейптауне есть удивительный жилой район под названием Бо-Каап или Малайский квартал. Он расположен на склонах Сигнал-Хилл прямо над центром города.

Этот район прославился на весь мир своими веселыми разноцветными домами, которые радуют глаз любого, кто сюда попадает.

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Каждый дом в этом районе имеет свой уникальный цвет, и его стараются не менять. Если кто-то из жильцов хочет перекрасить свое жилище, он должен обойти всех соседей и спросить у них разрешения. Кроме того, здесь запрещено выбирать уже присутствующие на улице цвета — ведь часто именно цвет дома является ориентиром.

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Интересно, что раскрашивать дома жители этого района начали сравнительно недавно, а вот сам район появился еще в 16−17 веках, когда голландцы начали свозить сюда рабов из Малайзии, Индонезии, Индии, Шри-Ланки и различных африканских стран.

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После британского освобождения Кейптауна от голландцев здесь произошли серьезные перемены: было отменено рабство, и люди обрели свободу, в том числе и религиозную. Бывшие рабы и их потомки и сформировали новое сообщество в Бо-Каап, который даже сегодня упоминается под названием Малайский квартал.

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