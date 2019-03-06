Как выглядит самая яркая улица в ЮАР (фото)
Живописный квартал стал важной достопримечательностью Кейптауна.
Живописный квартал стал важной достопримечательностью Кейптауна.
В столице ЮАР Кейптауне есть удивительный жилой район под названием
Этот район прославился на весь мир своими веселыми разноцветными домами, которые радуют глаз любого, кто сюда попадает.
Каждый дом в этом районе имеет свой уникальный цвет, и его стараются не менять. Если
Интересно, что раскрашивать дома жители этого района начали сравнительно недавно, а вот сам район появился еще в 16−17 веках, когда голландцы начали свозить сюда рабов из Малайзии, Индонезии, Индии,
После британского освобождения Кейптауна от голландцев здесь произошли серьезные перемены: было отменено рабство, и люди обрели свободу, в том числе и религиозную. Бывшие рабы и их потомки и сформировали новое сообщество в