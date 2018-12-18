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15:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят «близнецы» знаменитых достопримечательностей (фото)

О них знают меньше, и это несправедливо.

Амьенский собор

Все знают о Соборе Парижской Богоматери, но далеко не каждый — о том, что в городе Амьен на севере Франции стоит Собор Амьенской Богоматери, который выглядит почти так же.

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Амьенский собор
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Нотр-Дам де Пари

По своему объёму Амьенский собор превосходит все готические соборы Франции и считается эталоном готической архитектуры. Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Амьенский собор начали строить в 1220 году, а завершили в 1269-м.

Амфитеатр Пулы

В хорватском городе Пула стоит древнеримский амфитеатр, построенный в 1 веке нашей эры, практически в одно время с Колизеем, на который он так похож.

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Арена Пулы
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Колизей

Пула в то время была крупным городом возле дороги Флавия. В амфитеатре проводились гладиаторские бои, пока в 5 веке их не запретил император Гонорий. Но хорватский Колизей не простаивал ни минуты. В эпоху Средневековья здесь проводили ярмарки и рыцарские турниры. В начале 19 века арену реконструировали. А в первой половине 20-го амфитеатр переоборудовали для театральных постановок и парадов.

Мост имени 25 апреля

Висячий мост Золотые ворота в Сан-Франциско знают во всем мире. Но похожих сооружений на самом деле немало. Одно из них — Мост имени 25 апреля, соединяющий города Лиссабон и Алмаду в Португалии.

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Мост имени 25 апреля
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Золотые ворота

Мост пересекает место впадения реки Тежу в Атлантический океан. Он был открыт в 1966 году и сперва назывался совсем иначе, но после Революции гвоздик 1974 года был переименован в честь памятной даты.

Парламентский холм

Архитектурный комплекс в Оттаве, где заседает высший законодательный орган Канады, построен в стиле неоготики в 1922 году. Но серые гранитные глыбы и позеленевшая медная крыша создают впечатление, что он — ровесник английского парламента.

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Парламентский холм
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Вестминстер

Спас на Крови

Собор Воскресения Христова на Крови в Санкт-Петербурге сооружен в память того, что на этом месте произошло покушение на императора Александра ІІ. Средства на строительство собирали по всей стране. Храм выполнен в «русском стиле» и напоминает московский собор Василия Блаженного.

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Спас на крови
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Собор Василия Блаженного

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