Как выглядят «близнецы» знаменитых достопримечательностей (фото)
О них знают меньше, и это несправедливо.
О них знают меньше, и это несправедливо.
Все знают о Соборе Парижской Богоматери, но далеко не каждый — о том, что в городе Амьен на севере Франции стоит Собор Амьенской Богоматери, который выглядит почти так же.
По своему объёму Амьенский собор превосходит все готические соборы Франции и считается эталоном готической архитектуры. Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Амьенский собор начали строить в 1220 году, а завершили в 1269-м.
В хорватском городе Пула стоит древнеримский амфитеатр, построенный в 1 веке нашей эры, практически в одно время с Колизеем, на который он так похож.
Пула в то время была крупным городом возле дороги Флавия. В амфитеатре проводились гладиаторские бои, пока в 5 веке их не запретил император Гонорий. Но хорватский Колизей не простаивал ни минуты. В эпоху Средневековья здесь проводили ярмарки и рыцарские турниры. В начале 19 века арену реконструировали. А в первой половине 20-го амфитеатр переоборудовали для театральных постановок и парадов.
Висячий мост Золотые ворота в
Мост пересекает место впадения реки Тежу в Атлантический океан. Он был открыт в 1966 году и сперва назывался совсем иначе, но после Революции гвоздик 1974 года был переименован в честь памятной даты.
Архитектурный комплекс в Оттаве, где заседает высший законодательный орган Канады, построен в стиле неоготики в 1922 году. Но серые гранитные глыбы и позеленевшая медная крыша создают впечатление, что он — ровесник английского парламента.
Собор Воскресения Христова на Крови в
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