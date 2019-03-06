Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Собчак, Малахова и Волочкову допросят по делу об убийстве
В Китае нашли «эликсир бессмертия»
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Миллионер предложил 300 тыс тому, кто женится на его дочери
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Возлюбленная не выдержала трёхдневного свидания с зеком и умерла
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Максим Галкин рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Водянова, Денев, Викандер и другие гости на показе Louis Vuitton
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Кремль отреагировал на отмену выступления Орешкина в Госдуме
В суде с Егора Бероева требуют миллион рублей
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
19:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Миллионер заплатит 300 тысяч долларов тому, кто женится на его дочери

Многие бы сделали это бесплатно.

58-летний мультимиллионер Арнон Родтон из таиландской провинции Чумпхон решил необычным способом устроить личную жизнь своей 26-летней дочери Карнситы.

Вопреки распространенным догадкам, девушка не дурна собой. Она слишком занята своей карьерой, так что на поиски бойфренда у нее просто нет времени.

Родтон, так и не дождавшись от дочери решительных действий, решил найти жениха самостоятельно. Он объявил, что тому, кто решит жениться на Карнсите, он отдаст 300 тысяч долларов и свой бизнес — ферму по выращиванию дуриана.

Миллионер уточнил, что ему не нужен кто-то особенный и он будет рад видеть своим зятем старательного, трудолюбивого и заботливого мужчину, который будет уважать и любить семью, и будет способен развивать его бизнес.

Кстати, традиционный выкуп, который должен заплатить мужчина за невесту, его будущий зять тоже отменил. Так что на свадьбе молодой человек прилично сэкономит.

Карнсита узнала о необычном решении отца от друзей и сильно удивилась. Правда, ругаться с родителем не стала, заметив, что ничего против брака не имеет.

Читайте также

Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе
Умер первый бас-гитарист группы Queen
От создателей «Кто хочет стать миллионером?» требуют 87 млн
В России расширен список автомобилей с «налогом на роскошь»
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
«Рубин» принимает «Локомотив» в матче Кубка России (трансляция)
Как развлекается самый дорогой футболист мира (фото)
Спорт
Определен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ Гонка состоится 7 марта и откроет соревновательную программу чемпионата мира
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Hyundai удивил абсолютно новой (очень дерзкой) «Сонатой» Hyundai Motor представила изображения нового поколения модели Sonata: как отмечает корейская марка, это больше не седан, а четырёхдверное купе
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь