Миллионер заплатит 300 тысяч долларов тому, кто женится на его дочери

58-летний мультимиллионер Арнон Родтон из таиландской провинции Чумпхон решил необычным способом устроить личную жизнь своей 26-летней дочери Карнситы.

Вопреки распространенным догадкам, девушка не дурна собой. Она слишком занята своей карьерой, так что на поиски бойфренда у нее просто нет времени.

Родтон, так и не дождавшись от дочери решительных действий, решил найти жениха самостоятельно. Он объявил, что тому, кто решит жениться на Карнсите, он отдаст 300 тысяч долларов и свой бизнес — ферму по выращиванию дуриана.

Миллионер уточнил, что ему не нужен кто-то особенный и он будет рад видеть своим зятем старательного, трудолюбивого и заботливого мужчину, который будет уважать и любить семью, и будет способен развивать его бизнес.

Кстати, традиционный выкуп, который должен заплатить мужчина за невесту, его будущий зять тоже отменил. Так что на свадьбе молодой человек прилично сэкономит.

Карнсита узнала о необычном решении отца от друзей и сильно удивилась. Правда, ругаться с родителем не стала, заметив, что ничего против брака не имеет.