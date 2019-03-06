Как выглядит живописная Долина цветов в Индии (фото)
Завораживающий пейзаж.
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Завораживающий пейзаж.
Невероятно красочный Национальный парк с говорящим названием Долина цветов находится на склонах западных Гималаев в районе Чамоли в Индии. Его территория занимает 87,5 квадратных километров.
Правда, цветы растут не по всей этой площади: их местоположение занимает 8 километров в длину и 2 километра в ширину и находится на высоте 3500 — 4000 метров.
В сезон муссонов это место устилается красочным ковром из самых разных цветов — их насчитывается более 500 видов. Среди маков, лаванды и колокольчиков в Долине цветов встречаются и абсолютно уникальные растения, которых больше нигде не встретить.