Новых жуков назвали в честь героев эпопеи «Звездные войны»

Недавнее исследование, проведенное группой немецких и индонезийских ученых, привело к открытию 103 новых видов долгоносиков.

Все они идентифицированы как Trigonopterus и описаны в журнале ZooKeys.

Насекомые, обитающие в тропических лесах индонезийского острова Сулавеси, до сих пор изучены очень мало. С 1885 года на Сулавеси был известен только один вид Trigonopterus. В 1990-х ученые начали находить и других представителей рода жуков-долгоносиков. Открыв к настоящему времени более сотни новых видов, энтомологи заявляют, что это далеко не предел.

Trigonopterus — крошечные жуки размером не более 2−3 миллиметров. Они очень похожи между собой, что усложняет задачу ученых. При описании видов исследователи полагаются только на анализ ДНК.

Придумать 103 новых названия для описанных видов было нелегкой задачей. Небольшой зеленоватый вид был назван Йода в честь персонажа «Звездных войн». Еще три вида жуков назвали в честь героев европейских комиксов и мультфильмов Астерикса, Обеликса и Идефикса. Двух жуков назвали в честь персонажей греческой мифологии — Артемиды и сатиров.