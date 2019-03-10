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14:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Канаде состязались в «выдувании» снега (видео)

Гонка снегоочистителей прошла в рамках Зимнего карнавала.

Во время Зимнего карнавала жители городка Сент-Нарцисс в Квебеке организовали гонку снегоочистителей.

15 участников состязания выстроились в ряд и по команде направили снегоочистители в занесенное снегом поле. Высота сугробов достигала метра.

Шуточную гонку провели ради развлечения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе и феврале в Северную Америку пришли беспрецедентные снегопады и морозы. В конце января в провинции Квебек из-за плохой видимости на дороге столкнулись около 50 автомобилей. В конце февраля на скоростном шоссе в провинции Онтарио столкнулись 70 авто.

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