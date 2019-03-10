В Канаде состязались в «выдувании» снега (видео)

15 участников состязания выстроились в ряд и по команде направили снегоочистители в занесенное снегом поле. Высота сугробов достигала метра.

В январе и феврале в Северную Америку пришли беспрецедентные снегопады и морозы. В конце января в провинции Квебек из-за плохой видимости на дороге столкнулись около 50 автомобилей. В конце февраля на скоростном шоссе в провинции Онтарио столкнулись 70 авто.