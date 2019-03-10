В Канаде состязались в «выдувании» снега (видео)
Гонка снегоочистителей прошла в рамках Зимнего карнавала.
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Гонка снегоочистителей прошла в рамках Зимнего карнавала.
Во время Зимнего карнавала жители городка
15 участников состязания выстроились в ряд и по команде направили снегоочистители в занесенное снегом поле. Высота сугробов достигала метра.
Шуточную гонку провели ради развлечения.
В январе и феврале в Северную Америку пришли беспрецедентные снегопады и морозы. В конце января в провинции Квебек
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