Где находится самая крутая улица в мире (фото)
Несмотря на экстремальный наклон, происшествий тут не происходит.
Несмотря на экстремальный наклон, происшествий тут не происходит.
В Новой Зеландии в городке Данидин есть удивительная достопримечательность — улица
Ее длина составляет 359 метров, а поднимается улица почти на 80 метров (приблизительно на 13 градусов). А на самом крутом отрезке в 161,2 метра
Улица строилась еще в XIX веке и тогда архитекторы не сочли ее слишком крутой для строительства. Несмотря на экстремальный наклон, никаких происшествий тут не происходит. Улица является тупиковой для автомобилей: ни проехать дальше, ни развернуться на ней не получится.
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