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14:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится самая крутая улица в мире (фото)

Несмотря на экстремальный наклон, происшествий тут не происходит.

В Новой Зеландии в городке Данидин есть удивительная достопримечательность — улица Болдуин. Она знаменита тем, что является самой крутой (в плане наклона) улицей в мире, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

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Ее длина составляет 359 метров, а поднимается улица почти на 80 метров (приблизительно на 13 градусов). А на самом крутом отрезке в 161,2 метра Болдуин-Стрит поднимается на 47,22 метра, что создает наклон в 19 градусов.

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Улица строилась еще в XIX веке и тогда архитекторы не сочли ее слишком крутой для строительства. Несмотря на экстремальный наклон, никаких происшествий тут не происходит. Улица является тупиковой для автомобилей: ни проехать дальше, ни развернуться на ней не получится.

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Зато Болдуин-Стрит является большой туристической достопримечательностью и здесь часто проводятся различные мероприятия и марафоны.

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