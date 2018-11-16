Где находится самая кривая улица в мире (фото)
Она же является и одной из самых красивых.
Она же является и одной из самых красивых.
Очень живописная, но при этом крайне неудобная улица под названием
Дело в том, что эта часть улицы находится на
Несмотря на то, что на этом кривом участке дороги одностороннее движение, скорость на поворотах улицы ограничена 8 километрами в час. А потому здесь регулярно образуются пробки и происходят мелкие аварии.
Местные чиновники уже не первый год ломают голову над тем, как сохранить внешний облик
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