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17:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Сети запустили новый танцевальный флешмоб (видео)

Отличный способ повеселиться.

Пользователи соцсетей снова нашли себе развлечение. В середине марта в Сети начался новый танцевальный флешмоб под названием Triangle Dance («треугольный танец»).

Нехитрые движения-прыжки нужно синхронно выполнять вместе с двумя друзьями (хотя некоторые умудряются делать это вчетвером).

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Выглядит это весело и совсем не травматично, хотя столкновения лбами в этом челлендже все-таки не редкость.

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