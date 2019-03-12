В Сети запустили новый танцевальный флешмоб (видео)
Отличный способ повеселиться.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Отличный способ повеселиться.
Пользователи соцсетей снова нашли себе развлечение. В середине марта в Сети начался новый танцевальный флешмоб под названием Triangle Dance («треугольный танец»).
Нехитрые
Выглядит это весело и совсем не травматично, хотя столкновения лбами в этом челлендже
I can't stop laughing at this! #triangledance #twats pic.twitter.com/HxVwcZPZJv— Amy Handley (@amychandley1985) March 11, 2019