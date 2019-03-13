Как выглядит ледовый амфитеатр длиной 3 километра
Сказочное место.
Сказочное место.
Парли Брук — уникальный природный феномен недалеко от городка Суссекс в Канаде. Это расщелина в форме буквы U, спрятанная в труднодоступной долине. Перепады высоты в этом месте могут достигать 140 метров.
В холодное время года Парли Брук полностью покрывается льдом, превращаясь в Мекку для скалолазов. А летом туристы удивляются эху, которое может звучать в извилинах каньона десятки секунд.
Сказочное место привлекает в Парли Брук многих посетителей. Стены изо льда выглядят как дворец Снежной королевы.
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