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16:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит ледовый амфитеатр длиной 3 километра

Сказочное место.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 81% 770 мм рт. ст. 2 м/с

Парли Брук — уникальный природный феномен недалеко от городка Суссекс в Канаде. Это расщелина в форме буквы U, спрятанная в труднодоступной долине. Перепады высоты в этом месте могут достигать 140 метров.

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В холодное время года Парли Брук полностью покрывается льдом, превращаясь в Мекку для скалолазов. А летом туристы удивляются эху, которое может звучать в извилинах каньона десятки секунд.

Сказочное место привлекает в Парли Брук многих посетителей. Стены изо льда выглядят как дворец Снежной королевы.

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