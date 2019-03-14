Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
Похудевшую Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
В больнице Благовещенска дети годами заражались гепатитом С
Максим Виторган привел сына на работу
Девушка отпилила себе руку ради страховки
Врачи нашли простой способ понизить давление
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Реакция Киркорова на новость о «заказе» Галкина его убийства
Новые изменения, касающиеся налога на имущество
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
14:09 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Калининградской области появился светофор с котами (видео)

Просто тут их очень любят.

В городе Зеленоградске, который находится в Калиниградской области, на улице Тургенева появился необычный светофор. Вместо человечков на нем изображены фигуры котов: когда горит красный — кот сидит, когда зеленый — идет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в феврале на въезде в город местные власти установили фигуры котов, а в начале марта тут с размахом отметили «День зеленоградского кота».

Читайте также

Россия запретила полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф
Цеповяза отправили из хабаровского СИЗО в колонию
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Путин призвал бизнес к партнерству в реализации нацпроектов
Суд обязал жителя Омска убраться в квартире
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в роды актрисы.
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь