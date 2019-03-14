В Калининградской области появился светофор с котами (видео)
Просто тут их очень любят.
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Просто тут их очень любят.
В городе Зеленоградске, который находится в Калиниградской области, на улице Тургенева появился необычный светофор. Вместо человечков на нем изображены фигуры котов: когда горит красный — кот сидит, когда зеленый — идет.
Отметим, что в феврале на въезде в город местные власти установили фигуры котов, а в начале марта тут с размахом отметили «День зеленоградского кота».