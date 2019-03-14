Удивительное «инопланетное» сияние сняли в Мурманской области (видео)
На камеру попала редкая оптическая иллюзия.
На камеру попала редкая оптическая иллюзия.
44-летний житель города Апатиты Валентин Жиганов сумел снять на камеру завораживающее природное явление под названием «световой столб».
По словам фотографа, он ехал снимать полярное сияние, но по дороге увидел необычные вертикальные столбы и решил запечатлеть это явление.
Обязательными условиями являются низкая температура (от -20 градусов), отсутствие ветра и наличие большого количества кристаллов льда (преимущественно плоской ромбовидной формы) в атмосфере.
В воздухе кристаллы занимают горизонтальную позицию и начинают работать как маленькие зеркала, отражая искусственные и наземные источники света (в данном случае, городские огни).