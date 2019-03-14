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14:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Удивительное «инопланетное» сияние сняли в Мурманской области (видео)

На камеру попала редкая оптическая иллюзия.

44-летний житель города Апатиты Валентин Жиганов сумел снять на камеру завораживающее природное явление под названием «световой столб».

По словам фотографа, он ехал снимать полярное сияние, но по дороге увидел необычные вертикальные столбы и решил запечатлеть это явление.

Во время загрузки произошла ошибка.
В природе такая иллюзия «инопланетного вторжения» встречается не так уж часто и только при определенных обстоятельствах.

Обязательными условиями являются низкая температура (от -20 градусов), отсутствие ветра и наличие большого количества кристаллов льда (преимущественно плоской ромбовидной формы) в атмосфере.

В воздухе кристаллы занимают горизонтальную позицию и начинают работать как маленькие зеркала, отражая искусственные и наземные источники света (в данном случае, городские огни).

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