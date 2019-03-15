Гадание на Уголовном кодексе: пользователи Сети придумали новую игру

К статьям из Уголовного кодекса люди в повседневной жизни обращаются нечасто. Но в Twitter появился занимательный тред, который заставил людей заглянуть в эту книгу.

Пользователь предложил своеобразную игру, в которой рост человека обозначает статью УК с тем же числом. И поиск «своего» уголовного дела многим показался увлекательным: в ход пошли уголовные кодексы не только РФ, но и других стран.