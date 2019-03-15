Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества— Альфина (@alphyna) 14 марта 2019 г.
бывало-с, бывало-с
Гадание на Уголовном кодексе: пользователи Сети придумали новую игру
Какой у тебя рост — такая и статья.
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Какой у тебя рост — такая и статья.
К статьям из Уголовного кодекса люди в повседневной жизни обращаются нечасто. Но в Twitter появился занимательный тред, который заставил людей заглянуть в эту книгу.
Пользователь предложил своеобразную игру, в которой рост человека обозначает статью УК с тем же числом. И поиск «своего» уголовного дела многим показался увлекательным: в ход пошли уголовные кодексы не только РФ, но и других стран.
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества— Альфина (@alphyna) 14 марта 2019 г.
бывало-с, бывало-с
АААААААААА pic.twitter.com/KfD0SQtfHl— жуляба. (@mrtktv) 14 марта 2019 г.
Статья 180. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения— схематический заяц (@Chenzana) 14 марта 2019 г.
Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение).— сэндис ⭐️ (@sandys170) 15 марта 2019 г.
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Похищаю ваши сердечки— бубенчик (@prisonero_O) 15 марта 2019 г.
Серьезно?! (Только этого мне и не хватало при наличии кучи родственников) pic.twitter.com/tX4WUjuYDe— революция в огне (@leaderenrouge) 14 марта 2019 г.
Статья 166.— ι 'м gαу ©кιяιѕнιмα (@splinozavisim) 14 марта 2019 г.
Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека либо попечительство
*шутка про продажу почки* pic.twitter.com/VULD26OUZg— жидай соф (@angrygaysstrike) 14 марта 2019 г.
Екатерина Гура
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